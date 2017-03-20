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Симеоне решил уйти из «Атлетико» летом

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне покинет испанский клуб по окончании текущего сезона. Об этом сообщает издание Calcio Mercato.

Ранее сообщалось, что заинтересованному клубу придется заплатить за уход аргентинского специалиста 50 млн евро, однако, как отмечает источник, наставник «матрасников» не имеет никаких договоренностей с «Атлетико» и может уйти из команды абсолютно бесплатно.

По данным СМИ, к Симеоне проявляют интерес лондонский «Арсенал», миланский «Интер» и туринский «Ювентус».

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