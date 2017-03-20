Михаил Боярский: Луческу манипулирует своими жалобами на судей
Популярный актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский оценил шансы команды догнать «Спартак» в чемпионате России.
Напомним, после 20-ти туров питерцы и ЦСКА на шесть очков отстают от красно-белых.
«Очень может быть, что «Спартак» станет чемпионом. Но теоретически догнать можно. Пока основные шансы на золото у «Спартака». Я думаю, Луческу манипулирует своими жалобами на судей. Он дипломат. Луческу вызывает симпатию своим опытом, авторитетом. Но пока не все клеится в команде. Не считаю, что к «Зениту» судьи относятся предвзято. Я – преданный патриот «Зенита». Но среди моих друзей есть ощущение, что у команды нет должной игры», – цитирует Боярского «Спорт FM».
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