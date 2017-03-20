Вячеслав Булавин: Если бы «Зенит» тренировал не Луческу, Кокорин полировал бы лавочку

Бывший защитник «Зенита» Вячеслав Булавин в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о нападающем петербургского клуба Александре Кокорине.

– От Кокорина ждут большего, он человек с большими амбициями. Он должен разобраться сам в себе, понять, что пришел в команду, которая борется не за выживание, а за лучшие места в России и Европе. По его игре хорошо, что Луческу дает ему шанс. Другой тренер мог бы его посадить полировать лавочку, – сказал Булавин в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, ранее стало известно, что Станислав Черчесов не вызвал в национальную команду нападающего «Зенита» Александра Кокорина, по словам самого тренера, по спортивному принципу.

В нынешнем сезоне Александр Кокорин провел за «Зенит» 23 матча и забил четыре гола. В Лиге Европы-2016/17 нападающий отличился четыре раза в восьми встречах.