Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Вавринка4:6, 5:7Федерер
Хоккей  Торпедо У-К4 : 3Динамо СПб
Хоккей  Сарыарка1 : 3Зауралье
Хоккей  Ирбис3 : 1Белые Медведи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Челси» и «Манчестер Юнайтед» поборются за полузащитника «Монако»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Челси» Антонио Конте доволен игрой полузащитника «Монако» Тьемуэ Бакайоко и намерен пригласить его в лондонский клуб.

Как сообщает The Sun, помимо «синих» в услугах футболиста также заинтересован «Манчестер Юнайтед», однако, сам игрок больше склоняется к переезду в «Челси».

В нынешнем сезоне хавбек сборной Франции провел во всех турнирах за «Монако» 41 матч, забил 3 гола и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt.de оценивает 22-летнего полузащитника в 7,50 млн евро, а его контракт с французским клубом рассчитан до 2019 года.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дидье Дешам: Мбаппе еще очень молод, но он уверен в своих силах и умеет справляться с давлениемГлавный тренер сборной Франции Дидье Дешам оценил игру 18-летнего форварда «Монако» Килиана Мбаппе, который впервые получил вызов в стан национальной команды.Forbes включил Абрамовича и Прохорова в десятку богатейших владельцев спортивных клубовАвторитетный журнал Forbes составил рейтинг самых богатых владельцев спортивных клубов мира, в него вошли два российские бизнесмена.Моуринью подарил Бердыеву памятный кубок«Ростов» рассказал о том, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подарил вице-президенту желто-синих Курбану Бердыеву перед ответной игрой Лиги Европы.Неймар: Меня поражает английская премьер-лига, я хотел бы поиграть здесьНападающий «Барселоны» Неймар высказался о чемпионате Англии, а также рассказал о планах на будущее.Вильфредо Кабальеро: Гвардиола не зря похвалил нас, ему было приятно наблюдать за игрой с «Ливерпулем»Голкипер «Манчестер Сити» Вилли Кабальеро пообщался с представителями СМИ после окончания матча с «Ливерпулем» в 29-м туре АПЛ, который завершился вничью (1:1).«Арсенал» и «Ювентус» поборются за полузащитника сборной ГерманииПолузащитник «Шальке-04» Леон Горецка может покинуть команду по окончании текущего сезона. Об этом сообщает немецкое издание Bild.Шмейхель может перейти в «Реал»Голкипер «Лестера» Каспер Шмейхель может переехать в чемпионат Испании. Об этом сообщает издание Don Balon.«Барселона» рассматривает Коутиньо на замену Иньесте«Барселона» продолжает вести переговоры с «Ливерпулем» о трансфере бразильского полузащитника Фелиппе Коутиньо.Жозе Моуринью: Доминировать в АПЛ на протяжении долгого времени просто невозможноГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказался об уровне английского чемпионата, отметив, что подобного развития событий, как в немецкой Бундеслиге, не может быть.Шоу готов покинуть «Манчестер Юнайтед»Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу принял решение покинуть английский клуб по окончании текущего сезона. Об этом сообщает издание Daily Star.Бонуччи станет главной трансферной целью «Сити» грядущим летомГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не утратил интереса к защитнику «Ювентуса» Леонардо Бонуччи.Матч «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед» состоится 27 апреляОпределилась дата проведения перенесенного матча чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает официальный твиттер «Ман Сити».Жозе Моуринью: Лучше выиграть Лигу Европы, чем занять четвертое место в АПЛГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сказал, что при выборе между четвертым место в чемпионате Англии и победе в Лиге Европы он предпочел бы второе.Азар не сыграет с РоссиейПолузащитник «Челси» Эден Азар не сыграет за сборную Бельгии в товарищеском матче с Россией.Неймар: Может, однажды мне захочется поиграть в премьер-лиге, она меня изумляетФорвард «Барселоны» Неймар заявил, что хотел бы однажды поиграть в английской премьер-лиге.Игорь Семшов: Кокорин должен жить так, как хочет. Но иногда людей злить не стоитИгорь Семшов: Кокорин должен жить так, как хочет. Но иногда людей злить не стоитТренер тульского «Арсенала» Игорь Семшов – о новой работе, застое российского футбола, публичности Кокорина и стремлении РФПЛ к топ-лигам.Англия сыграет с Германией в новой темно-синей формеФутбольная ассоциация Англии презентовала новую гостевую форму национальной сборной.«Наверное, я скучен». Энрике разбудил журналиста, уснувшего на пресс-конференции«Наверное, я скучен». Энрике разбудил журналиста, уснувшего на пресс-конференцииГлавный тренер «Барселоны» оказался в такой ситуации впервые.Тибо Куртуа: Здорово, что Коста оставался спокойным после ударов игроков «Сток Сити»Голкипер «Челси» Тибо Куртуа после матча 29-го тура премьер-лиги со «Сток Сити» (2:1) отметил выдержанность форварда «синих» Диего Косты.Ян Вертонген: «Тоттенхэм» не сдастся, пока «Челси» не поднимет чемпионский трофейЗащитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген прокомментировал домашнюю победу над «Саутгемптоном» (2:1) в 29-м туре чемпионата Англии.
Футбол
Александр Головин: Переиграть Кот-д’Ивуар мы можем только за счет хитрости
Футбол
Дзюба покинул расположение сборной России
Футбол
Станислав Черчесов: Надеюсь, на матче с Кот-д’Ивуаром будет аншлаг
Теннис
Представитель Квитовой: Восстановление Петры после нападения проходит без осложнений
все новости
Монако
Монакокалендарьстатистика
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Челси
Челсикалендарьстатистика
Антонио Конте
Антонио Контевсе новости
Тьемуэ Бакайоко
Тьемуэ Бакайоковсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы