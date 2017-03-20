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Дидье Дешам: Мбаппе еще очень молод, но он уверен в своих силах и умеет справляться с давлением

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам оценил игру 18-летнего форварда «Монако» Килиана Мбаппе, который впервые получил вызов в стан национальной команды.

«Доволен его выступлением. Он забивает важные голы, и находится в великолепной форме. Этот игрок еще очень молод, но он уверен в своих силах и умеет справляться с давлением. 

Конечно, Килиан может сыграть в ближайших матчах, но не стоит торопить события. Мбаппе обязательно получит свое время, потому что он вызван в сборную Франции, а это значит, что тренерский штаб обязательно предоставит ему возможность выйти на поле. Это касается не только Мбаппе, но и любого другого футболиста нашей команды», – цитирует специалиста Goal.

Отметим, что форвард стал первым футболистом в истории национальной команды, который был вызван в сборную после 1998 года. 

Таким образом, Мбаппе может дебютировать за основную сборную Франции в матче с командой Люксембурга, который состоится 25 марта в рамках отборочного турнира ЧМ-2018 или в товарищеской игре со сборной Испании (28 марта).

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