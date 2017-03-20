Доменико Кришито: Счастлив быть самым результативным защитником в истории «Зенита»
Защитник «Зенита» Доменико Кришито поделился впечатлениями от того, что стал самым результативным защитником в истории сине-бело-голубых.
– Счастлив быть самым результативным защитником в истории «Зенита». Для меня большое счастье быть в этой команде, – написал Кришито в инстаграме.
Напомним, мяч в ворота «Арсенала» с пенальти стал для итальянца 14-м за «Зенит». Кришито побил рекорд Алексея Степанова, у которого 13 голов. На третьем месте Александр Анюков с 12 мячами.
«Зенит» в матче 20-го тура чемпионата России обыграл на своем поле «Арсенал» со счетом 2:0. Первый гол на свой счет записал Доменико Кришито, второй мяч забил Мигель Данни.
После этой встречи петербуржцы, как и ЦСКА, имеют 39 очков, однако москвичи занимают второе место по дополнительным показателям. От лидера чемпионата «Спартака» сине-бело-голубые отстают на шесть очков.
Следующий матч «Зенит» проведет 1 апреля в Казани против «Рубина». Матч начнется в 19:00, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.