Доменико Кришито: Счастлив быть самым результативным защитником в истории «Зенита»

Защитник «Зенита» Доменико Кришито поделился впечатлениями от того, что стал самым результативным защитником в истории сине-бело-голубых.

– Счастлив быть самым результативным защитником в истории «Зенита». Для меня большое счастье быть в этой команде, – написал Кришито в инстаграме.

Happy to be the most scored defender of Zenit's history.. is big pleasure for me to play with this team @zenit_spb A post shared by Domenico criscito (@domenicocriscito8691) on Mar 20, 2017 at 9:00am PDT

Напомним, мяч в ворота «Арсенала» с пенальти стал для итальянца 14-м за «Зенит». Кришито побил рекорд Алексея Степанова, у которого 13 голов. На третьем месте Александр Анюков с 12 мячами.

«Зенит» в матче 20-го тура чемпионата России обыграл на своем поле «Арсенал» со счетом 2:0. Первый гол на свой счет записал Доменико Кришито, второй мяч забил Мигель Данни.

После этой встречи петербуржцы, как и ЦСКА, имеют 39 очков, однако москвичи занимают второе место по дополнительным показателям. От лидера чемпионата «Спартака» сине-бело-голубые отстают на шесть очков.

Следующий матч «Зенит» проведет 1 апреля в Казани против «Рубина». Матч начнется в 19:00, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.