Карлос Каземиро: Глупо отрицать тот факт, что сборной Бразилии будет проще, если Суарес пропустит матч

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Бразилии Карлос Каземиро поделился ожиданиями от предстоящей встречи со сборной Уругвая в рамках квалификации ЧМ-2018 в России.

«Выходя на поле, ты всегда думаешь только о победе. В этом матче мы будем биться за очки. Не думаю, что ничья станет настоящим провалом для нашей сборной, однако, все прекрасно знают, что Бразилия всегда играет на победу.



Суарес? Конечно, глупо отрицать тот факт, что нам будет проще, если он пропустит матч. Луис – прекрасный игрок», – сказал Каземиро, слова которого приводит Goal.

Напомним, встреча между командами состоится 24 марта.