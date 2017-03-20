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Министерство спорта отклонило кандидатуру Кузнецова на пост тренера сборной России по тяжелой атлетике

Источник:  Министерство спорта Российской ФедерацииКомментарии

В пятницу, 17 марта, в Министерстве спорта Российской Федерации состоялось заседание Экспертного совета по вопросам контроля за реализацией целевых комплексных программ подготовки к Олимпийским играм спортивных сборных команд Российской Федерации по летним видам спорта.

Были заслушаны доклады кандидатов на должность главных тренеров по бейсболу, парусному спорту, современному пятиборью, триатлону, гребному спорту, каратэ и тяжелой атлетике.

По итогам рассмотрения членами Экспертного совета были согласованы кандидатуры следующих главных тренеров: Сергей Курченко – бейсбол, Наталья Иванова – парусный спорт, Светлана Моисеева – по прыжкам в воду, Игорь Сысоев – триатлон, Алексей Спинев – гребной спорт, Омар Муртазалиев – каратэ.

Кандидатура Павла Кузнецова на пост главного тренера мужской сборной команды России по тяжелой атлетике была отклонена.

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