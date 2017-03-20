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Валерий Карпин – о матче «Зенит» – «Арсенал»: По мне, пенальти на Дзюбе был

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Эксперт телеканала «Матч ТВ» Валерий Карпин высказался о матче 20-го тура РФПЛ между «Зенитом» и тульским «Арсеналом» (2:0).

«По мне, пенальти на Дзюбе был. Защитник обхватывал нападающего руками, тот упал. А что, он должен был стоять и бороться с защитником? 

Что касается второго гола, то офсайд был однозначно. Очередная судейская ошибка, которая, получается, повлияла на игру.

Кирьяков сказал, что в игру вмешалась рука Питера? Неизвестно. Есть вещи, когда судьи грубо ошибаются. Такое действительно есть. Кому и что за это будет – это уже другое дело», – сказал специалист в эфире программы «Тотальный разбор».

Матч

Зенит - Арсенал - 2:0 (0:0)

Голы

Кришито 52 (1:0 - пен.). Данни 53 (2:0).

Состав

Зенит: Лунев, Цаллагов, Кришито, Иванович, Нету, Эрнани, Юсупов, Данни (Мак, 87), Жулиано (Молло, 81), Дзюба, Кокорин (Кержаков, 74)

Арсенал: Габулов, Иванов (Буранов, 77), Комбаров, Сунзу, Беляев, Боурчану, Горбатенко, Думбия, Бурмистров (Власов, 49), Александров, Расич (Шевченко, 67)

Предупреждения:

Кокорин, 36; Эрнани, 61 - Габулов, 53

Судья:

Алексей Еськов (Россия)

Место и дата

19 марта 19:30, Петровский, Текстовая трансляция

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