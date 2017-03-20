Валерий Карпин – о матче «Зенит» – «Арсенал»: По мне, пенальти на Дзюбе был

Эксперт телеканала «Матч ТВ» Валерий Карпин высказался о матче 20-го тура РФПЛ между «Зенитом» и тульским «Арсеналом» (2:0).

«По мне, пенальти на Дзюбе был. Защитник обхватывал нападающего руками, тот упал. А что, он должен был стоять и бороться с защитником?

Что касается второго гола, то офсайд был однозначно. Очередная судейская ошибка, которая, получается, повлияла на игру.

Кирьяков сказал, что в игру вмешалась рука Питера? Неизвестно. Есть вещи, когда судьи грубо ошибаются. Такое действительно есть. Кому и что за это будет – это уже другое дело», – сказал специалист в эфире программы «Тотальный разбор».