Валерий Карпин – о матче «Зенит» – «Арсенал»: По мне, пенальти на Дзюбе был
Эксперт телеканала «Матч ТВ» Валерий Карпин высказался о матче 20-го тура РФПЛ между «Зенитом» и тульским «Арсеналом» (2:0).
«По мне, пенальти на Дзюбе был. Защитник обхватывал нападающего руками, тот упал. А что, он должен был стоять и бороться с защитником?
Что касается второго гола, то офсайд был однозначно. Очередная судейская ошибка, которая, получается, повлияла на игру.
Кирьяков сказал, что в игру вмешалась рука Питера? Неизвестно. Есть вещи, когда судьи грубо ошибаются. Такое действительно есть. Кому и что за это будет – это уже другое дело», – сказал специалист в эфире программы «Тотальный разбор».
Матч
Голы
Кришито 52 (1:0 - пен.). Данни 53 (2:0).
Состав
Зенит: Лунев, Цаллагов, Кришито, Иванович, Нету, Эрнани, Юсупов, Данни (Мак, 87), Жулиано (Молло, 81), Дзюба, Кокорин (Кержаков, 74)
Арсенал: Габулов, Иванов (Буранов, 77), Комбаров, Сунзу, Беляев, Боурчану, Горбатенко, Думбия, Бурмистров (Власов, 49), Александров, Расич (Шевченко, 67)
Предупреждения:
Кокорин, 36; Эрнани, 61 - Габулов, 53
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
19 марта 19:30, Петровский, Текстовая трансляция