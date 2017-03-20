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Фелипе Луис: Сборной Бразилии предстоит провести два сложных матча, а один из них будет очень и очень тяжелым

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник сборной Бразилии Фелипе Луис поделился ожиданиями от предстоящей встречи со сборной Уругвая в рамках квалификации ЧМ-2018 в России.

«Нам представилась отличная возможность попасть на чемпионат мира, но это будет непросто. Сборной Бразилии предстоит провести два сложных матча, а один из них будет очень и очень тяжелым. Но сейчас наши игроки находятся в отличной форме, у нас есть все, чтобы выйти победителями», – сказал защитник мадридского «Атлетико», слова которого приводит Goal.

Напомним, встреча между командами состоится 24 марта и стартует в 2.00 мск. Добавим, что 29 марта команда Бразилии проведет игру со сборной Перу.

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