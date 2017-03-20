Светлана Кузнецова: Спасибо за трансляцию нашего российского финала
Российская теннисистка Светлана Кузнецова, проигравшая в финале турнира в Индиан-Уэллсе соотечественнице Елене Весниной, поблагодарила телеканал «Матч ТВ» за трансляцию решающего матча.
– Спасибо большое за поддержку, всем кто болел и переживал, это для меня очень важно. Так же хотела поблагодарить «Матч ТВ» и конечно же Тину Канделаки за доверие, трансляцию нашего российского финала из Америки в прямом эфире. Ставьте теннис, пожалуйста, побольше, а мы в свою очередь будем стараться показывать хорошие результаты, – написала Кузнецова в своем инстаграме.
Веснина обыграла Кузнецову со счетом 6:7 (6:8), 7:5, 6:4. Встреча длилась 3 часа 2 минуты.
Thank you so much for your support it means a lot to me ! 🤗🤗🤗 спасибо большое за поддержку , всем кто болел и переживал , это для меня очень важно. Так же хотела поблагодарить @matchtv_channel и конечно же @tina_kandelaki за доверие , трансляцию нашего российского 🇷🇺 финала из Америки в прямом эфире. Ставьте теннис пожалуйста по больше , а мы в свою очередь будем стараться показывать хорошие результаты 🤗 хорошей всем недели !