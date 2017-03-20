FA обвинила «Манчестер Сити» в неправомерном поведении игроков в матче с «Ливерпулем»
Как сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Англии (FA), «Манчестер Сити» предъявлены обвинения в связи с неправомерным поведением игроков в матче 29-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (1:1).
Напомним, главный арбитр матча Майкл Оливер показал желтую карточку защитнику «горожан» Гаэлю Клиши за фол на хавбеке «красных» Эмре Джане. Также арбитр наказал капитана «Сити» Давида Сильву, который вместе с другими футболистами «Сити» оспаривал решение рефери за назначенный пенальти.
«Манчестер Сити» обвинен в неправомерном поведении после встречи с «Ливерпулем» в воскресенье. Утверждается, что в течение или около 50-й минуты игры клуб не смог обеспечить того, чтобы его игроки вели себя дисциплинированно», – говорится в сообщении FA.
Вильфредо Кабальеро: Гвардиола не зря похвалил нас, ему было приятно наблюдать за игрой с «Ливерпулем»
Матч
Манчестер Сити - Ливерпуль - 1:1 (0:0)
Голы
Милнер 51 (0:1 - пен.). Агуэро 69 (1:1).
Состав
Манчестер Сити: Кабальеро, Клиши, Стоунз, Отаменди, Фернандиньо, де Брюйне, Сане (Нолито, 83), Туре (Санья, 65), Силва, Стерлинг, Агуэро
Ливерпуль: Миньоле, Клайн, Клаван, Матип, Коутиньо (Ориги, 73), Джан, Мане, Милнер, Вейналдум, Лаллана, Фирмино (Лейва, 89)
Предупреждения:
Туре, 22; Силва, 50; Клиши, 50 - Фирмино, 16; Матип, 43; Мане, 89
Судья:
Майкл Оливер (Англия)
Место и дата
19 марта 19:30, Этихад, Онлайн-трансляция