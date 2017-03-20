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FA обвинила «Манчестер Сити» в неправомерном поведении игроков в матче с «Ливерпулем»

Источник:  Футбольная ассоциация АнглииКомментарии

Как сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Англии (FA), «Манчестер Сити» предъявлены обвинения в связи с неправомерным поведением игроков в матче 29-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (1:1).

Напомним, главный арбитр матча Майкл Оливер показал желтую карточку защитнику «горожан» Гаэлю Клиши за фол на хавбеке «красных» Эмре Джане. Также арбитр наказал капитана «Сити» Давида Сильву, который вместе с другими футболистами «Сити» оспаривал решение рефери за назначенный пенальти.

«Манчестер Сити» обвинен в неправомерном поведении после встречи с «Ливерпулем» в воскресенье. Утверждается, что в течение или около 50-й минуты игры клуб не смог обеспечить того, чтобы его игроки вели себя дисциплинированно», – говорится в сообщении FA.

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Матч

Манчестер Сити - Ливерпуль - 1:1 (0:0)

Голы

Милнер 51 (0:1 - пен.). Агуэро 69 (1:1).

Состав

Манчестер Сити: Кабальеро, Клиши, Стоунз, Отаменди, Фернандиньо, де Брюйне, Сане (Нолито, 83), Туре (Санья, 65), Силва, Стерлинг, Агуэро

Ливерпуль: Миньоле, Клайн, Клаван, Матип, Коутиньо (Ориги, 73), Джан, Мане, Милнер, Вейналдум, Лаллана, Фирмино (Лейва, 89)

Предупреждения:

Туре, 22; Силва, 50; Клиши, 50 - Фирмино, 16; Матип, 43; Мане, 89

Судья:

Майкл Оливер (Англия)

Место и дата

19 марта 19:30, Этихад, Онлайн-трансляция

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