Южный вышел во второй круг квалификации на турнире в Майами
Российский теннисист Михаил Южный в рамках второго круга квалификации турнира в Майами обыграл в трех сетах Венсана Мийо из Франции.
Встреча, которая длилась 2 часа 44 минуты, завершилась со счетом 6:4, 4:6, 7:6 (7:4) в пользу спортсмена из РФ.
За все время игры Южный 8 раз подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 11. На счету Мийо – 5 эйсов, 5 двойных ошибок и 3 брейка.
В следующем матче россиянин сыграет против Бенджамина Беккера из Германии.
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