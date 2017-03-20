Южный вышел во второй круг квалификации на турнире в Майами

Российский теннисист Михаил Южный в рамках второго круга квалификации турнира в Майами обыграл в трех сетах Венсана Мийо из Франции.

Встреча, которая длилась 2 часа 44 минуты, завершилась со счетом 6:4, 4:6, 7:6 (7:4) в пользу спортсмена из РФ.

За все время игры Южный 8 раз подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 11. На счету Мийо – 5 эйсов, 5 двойных ошибок и 3 брейка.

В следующем матче россиянин сыграет против Бенджамина Беккера из Германии.