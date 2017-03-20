Игрок «Кельна» Классен получил вызов в юношескую сборную России
Объявлен состав юношеской сборной России (игроки не старше 2000 года рождения) на элитный раунд ЧЕ-2017 U-17, который пройдет с 21 по 26 марта в Венгрии, сообщает официальный сайт РФС.
В итоговую заявку российской команды, которую возглавляет Дмитрий Ульянов, вошли 18 футболистов.
Соперниками россиян станут команды Норвегии (21 марта), Венгрии (23 марта) и Израиля (26 марта).
СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ:
Вратари: Дэвид Сангаре («Динамо»), Антон Шитов («Локомотив»);
Защитники: Андрей Анисимов (СДЮСШОР «Зенит» Санкт-Петербург), Леон Классен («Кельн», Германия), Илья Мартынов («Краснодар»), Владимир Москвичев («Динамо»), Дмитрий Заварухин («Чертаново»), Данил Степанов («Рубин»);
Полузащитники: Георгий Челидзе («Динамо»), Данила Емельянов («Уфа»), Данила Янов («Строгино»), Владислав Карапузов («Локомотив»), Кирилл Колесниченко, Данил Пруцев, Семен Радостев, Наиль Умяров (все – «Чертаново»), Виталий Жиронкин (ЦСКА);
Нападающие: Даниил Лопатин («Спартак»).