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Гризманн не исключил своего перехода в «Реал» или «Барселону»

Источник:  Goal.comКомментарии

Форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал о своих планах на будущее, а также заверил, что его нахождение в испанском клубе не зависит от наставника «матрасников» Диего Симеоне.

Ранее сообщалось, что аргентинский специалист принял решение покинуть команду грядущим летом. Стоит добавить, что на самого Гризманна претендует «Манчестер Юнайтед», который рассчитывает приобрести его по окончании сезона.

«Могу ли я стать игроком «Барселоны» или «Реала»? А почему нет? Каждый футболист мечтает перейти в один из этих клубов. Но сейчас я не вижу себя в другой команде, потому что счастлив в «Атлетико».

Не собираюсь покидать этот клуб ради «ПСЖ», чемпионата Китая, России или MLS. К тому же, мое будущее никак не зависит от Симеоне, потому что Диего может покинуть команду в любой момент.

Да, на старте сезона я позвонил ему и узнал о его планах. Он сказал мне, что пока не собирается покидать «Атлетико». Поэтому я и остался в Испании», – сказал француз, слова которого приводит Goal.

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