«Сити» попытается воспользоваться паузой в переговорах между Месси и «Барселоной»

Как сообщает Sunday Express, «Манчестер Сити» надеется приобрести нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, который до сих пор не продлил контракт с каталонским клубом.

По информации источника, руководство сине-гранатовых не торопится идти на встречу игроку сборной Аргентины, который намерен получать в «Барселоне» порядка 40 млн евро за сезон.



Этой ситуацией намерены воспользоваться боссы английского клуба. Источник сообщает, что «Сити» продаст грядущим летом некоторых игроков, а также выделит 200 млн фунтов на трансферы. За счет этих денег клуб и попытается пригласить Месси в чемпионат Англии.



Отметим, что 29-летний нападающий уже играл под руководством наставника «Сити» Хосепа Гвардиолы с 2008 по 2012 гг, когда испанец занимал пост главного тренера сине-гранатовых.