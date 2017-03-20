Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Спутник- : -Динамо Балашиха
Хоккей  СКА-Нева- : -Рубин
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Сити» попытается воспользоваться паузой в переговорах между Месси и «Барселоной»

Источник:  Sunday ExpressКомментарии

Как сообщает Sunday Express, «Манчестер Сити» надеется приобрести нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, который до сих пор не продлил контракт с каталонским клубом.

По информации источника, руководство сине-гранатовых не торопится идти на встречу игроку сборной Аргентины, который намерен получать в «Барселоне» порядка 40 млн евро за сезон. 

Этой ситуацией намерены воспользоваться боссы английского клуба. Источник сообщает, что «Сити» продаст грядущим летом некоторых игроков, а также выделит 200 млн фунтов на трансферы. За счет этих денег клуб и попытается пригласить Месси в чемпионат Англии.

Отметим, что 29-летний нападающий уже играл под руководством наставника «Сити» Хосепа Гвардиолы с 2008 по 2012 гг, когда испанец занимал пост главного тренера сине-гранатовых.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Гризманн не исключил своего перехода в «Реал» или «Барселону»Форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал о своих планах на будущее, а также заверил, что его нахождение в испанском клубе не зависит от наставника «матрасников» Диего Симеоне.FA обвинила «Манчестер Сити» в неправомерном поведении игроков в матче с «Ливерпулем»Как сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Англии (FA), «Манчестер Сити» предъявлены обвинения в связи с неправомерным поведением игроков в матче 29-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (1:1).«Челси» и «Манчестер Юнайтед» поборются за полузащитника «Монако»Главный тренер «Челси» Антонио Конте доволен игрой полузащитника «Монако» Тьемуэ Бакайоко и намерен пригласить его в лондонский клуб.Неймар: Меня поражает английская премьер-лига, я хотел бы поиграть здесьНападающий «Барселоны» Неймар высказался о чемпионате Англии, а также рассказал о планах на будущее.Луис Энрике: Конечно, нам будет не хватать МессиГлавный тренер «Барселоны» Луис Энрике высказался об игре нападающего Лионеля Месси, а также прокомментировал победу каталонского клуба над «Валенсией» в 28-м туре испанской Примеры (4:2).Вильфредо Кабальеро: Гвардиола не зря похвалил нас, ему было приятно наблюдать за игрой с «Ливерпулем»Голкипер «Манчестер Сити» Вилли Кабальеро пообщался с представителями СМИ после окончания матча с «Ливерпулем» в 29-м туре АПЛ, который завершился вничью (1:1).Серхио Рамос: Обычно мы с Пике бросаемся камнями, но сейчас я его обнимуЗащитник мадридского «Реала» Серхио Рамос заявил, что готов обнять своего коллегу по сборной Испании Жерара Пике, с которым они выступают за сборную Испании.«Барселона» предложила Аллегри 8 миллионов евро в год«Барселона», которую по окончании этого сезона покинет главный тренер Луис Энрике, ведет переговоры с нынешним наставником «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, сообщает Premium Sport.«Арсенал» и «Ювентус» поборются за полузащитника сборной ГерманииПолузащитник «Шальке-04» Леон Горецка может покинуть команду по окончании текущего сезона. Об этом сообщает немецкое издание Bild.Шмейхель может перейти в «Реал»Голкипер «Лестера» Каспер Шмейхель может переехать в чемпионат Испании. Об этом сообщает издание Don Balon.«Барселона» рассматривает Коутиньо на замену Иньесте«Барселона» продолжает вести переговоры с «Ливерпулем» о трансфере бразильского полузащитника Фелиппе Коутиньо.Шоу готов покинуть «Манчестер Юнайтед»Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу принял решение покинуть английский клуб по окончании текущего сезона. Об этом сообщает издание Daily Star.Бонуччи станет главной трансферной целью «Сити» грядущим летомГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не утратил интереса к защитнику «Ювентуса» Леонардо Бонуччи.Матч «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед» состоится 27 апреляОпределилась дата проведения перенесенного матча чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает официальный твиттер «Ман Сити».Фергюсон возглавит «МЮ» в благотворительном матчеБывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон возглавит манкунианцев в благотворительном матче.Неймар: Может, однажды мне захочется поиграть в премьер-лиге, она меня изумляетФорвард «Барселоны» Неймар заявил, что хотел бы однажды поиграть в английской премьер-лиге.«Наверное, я скучен». Энрике разбудил журналиста, уснувшего на пресс-конференции«Наверное, я скучен». Энрике разбудил журналиста, уснувшего на пресс-конференцииГлавный тренер «Барселоны» оказался в такой ситуации впервые.Победа Весниной в Индиан-Уэллсе, дубль Месси и три очка Проворова в НХЛ. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра понедельника.Юрген Клопп: Я немного расстроен ничьей с «Манчестер Сити»Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ничью с «Манчестер Сити» (1:1) в матче 29-го тура чемпионате Англии.Дубль Месси принес победу «Барселоне» в матче с «Валенсией»Дубль Месси принес победу «Барселоне» в матче с «Валенсией»В матче 28-го тура чемпионата Испании «Барселона» на домашнем стадионе обыграла «Валенсию» со счетом 4:2.
Футбол
Валерий Карпин – о матче «Зенит» – «Арсенал»: По мне, пенальти на Дзюбе был
Футбол
Михаил Боярский: Луческу манипулирует своими жалобами на судей
Футбол
Forbes включил Абрамовича и Прохорова в десятку богатейших владельцев спортивных клубов
Бокс
Макгрегор заявил, что бой против Мэйвезера может состоится в сентябре
все новости
Манчестер Сити
Манчестер Ситикалендарьстатистика
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Возможные трансферы
Возможные трансферы