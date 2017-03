Лиллард и Уайтсайд признаны лучшими игроками недели в НБА

Центровой «Майами» Хассан Уайтсайд и разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард признаны лучшими игроками минувшей недели в Восточной и Западной конференциях соответственно, сообщает официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации.

На прошлой неделе «Хит» одержал две победы в трех матчах, а Уайтсайд набирал по 20 очков в среднем за игру, совершал 13,7 подбора, и 2,7 блок-шотов.

Лиллард помог «Блэйзерс» добиться трех побед в четырех играх, а сам игрок в среднем набирал 35,3 очка, 4,5 подбора и 4 передачи.

The #NBA Players of the Week!@youngwhiteside of the @MiamiHEAT @Dame_Lillard of the @trailblazers pic.twitter.com/ydSXLSKd5l