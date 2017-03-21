Артемий Панарин: Меня не останавливают копы, я просто угоняю от них
Российский форвард «Чикаго»
Артемий Панарин рассказал об атмосфере в команде.
«Несмотря на мой английский, со всеми ребятами в команде у
меня действительно отличные отношения. Я даже не понимаю, то ли это они
адаптируются к моему английскому, то ли я действительно добился прогресса
(улыбается). Думаю, что со стороны виднее.
Калинин за такой же промежуток времени выучил английский?
Молодец! Ему хорошо, что он был один в команде, это помогает быстрее заговорить
на другом языке. На самом деле все от желания зависит. Если речь идет о таком
лентяе, как я, то тут хоть один в команде, хоть ввосьмером (смеется).
Калинина останавливали копы, поэтому ему пришлось выучить английский? Ну вот мы и нашли причину, меня то не останавливают. Я просто угоняю от них, если что. Ну это шутка была, как вы поняли», - приводит слова Панарина официальный сайт НХЛ.
Напомним, 25-летний нападающий в нынешнем сезоне заработал 66 (24+42) очков, приняв участие в 72-х матчах.