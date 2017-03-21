«Спартак» - самая посещаемая команда после 20 туров
За субботней встречей
«Локомотив» — «Спартак» с трибун стадиона в Черкизове наблюдали 27 402
болельщика, большинство из которых поддерживали «Спартак»,таким образом, этот
матч стал самым посещаемым в туре, сообщает официальный сайт Красно-белых.
Матч с участием
«Спартака» уже в тринадцатый раз с начала сезона привлек наибольшую аудиторию.
Красно-белые вновь
укрепили лидерство в рейтинге самых популярных команд РФПЛ. В сезоне-2016/2017
их игры вживую увидели 458 502 зрителя. На десяти домашних встречах
спартаковцев побывали 305 882 человека, а на десяти гостевых — 152 620.
Матчи «Зенита» и ЦСКА, занимающих вторую и третью строчки рейтинга посещаемости, в этом сезоне посмотрели 332 931 и 295 031 зритель соответственно.
Матч
Локомотив - Спартак - 1:1 (1:0)
Голы
Ари 41 (1:0). Промес 52 (1:1).
Состав
Локомотив: Гилерме, Чорлука (Пейчинович, 46), Денисов В., Кверквелия, Михалик, Игнатьев, Миранчук А., Фернандеш (Майкон, 76), Тарасов (Баринов, 62), Денисов И., Ари
Спартак: Ребров, Комбаров, Таски, Кутепов, Ещенко, Промес, Зобнин, Фернандо, Самедов, Ананидзе (Попов, 70), Зе Луиш
Предупреждения:
Игнатьев, 34; Фернандеш, 72; Ари, 84 - Фернандо, 29; Ещенко, 80
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
18 марта 16:30, Локомотив, Текстовая трансляция