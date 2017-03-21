Сергей Ковалев: Уорд хочет провести реванш, но его промоутер выдвигает свои условия (видео)

Экс-чемпион мира по трем версиям в полутяжелом весе Сергей Ковалев рассказал о своих дальнейших планах и возможном реванше с Андре Уордом.

- Моя карьера продолжается. Сейчас идут терки по поводу реванша. Дай Бог, он все-таки состоится.

Как я слышал, сам Уорд хочет выйти на ринг, но его промоутер ставит свои условия. В любом случае я буду боксировать летом - с ним, или же с кем-то другим. Но контракт на реванш у нас уже подписан. Сейчас они говорят, что если вы хотите реванш - будем боксировать по нашим правилам, ведь мы - чемпионы, - заявил Ковалев в интервью Fightspace.





Напомним, в ноябре прошлого года Андре Уорд победил Сергея Ковалева единогласным решением судей (114:113 на всех трех картах) и отобрал у российского боксера чемпионские пояса по версиям WBA, WBO и IBF.

Ранее сообщалось, что промоутерская компания Roc Nation, представляющая интересы Уорда, уже зарезервировала арену Mandalay Bay в Лас-Вегасе для проведения повторного боя.

