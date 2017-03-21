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Роналду признан футболистом года в Португалии

Источник:  Федерация футбола ПортугалииКомментарии

Португальская федерация футбола назвала имена обладателей ежегодных футбольных наград по итогам 2016 года.

Победители в каждой из номинаций определялись путем голосования на официальном сайте федерации футбола Португалии.

В номинации «Открытие года» победу с 46-ю процентами одержал полузащитник «Баварии» Ренату Саншеш. Второй - Желсон Мартинш («Спортинг» - 34%), третий – Андре Силва («Порту» - 20%)

Лучшим португальским игроком года назван нападающий «Реала» Криштиану Роналду (65%), в голосовании форвард опередил голкипера «Спортинга» Руйя Патрисиу (26%) и одноклубника, защитника Пепе (9%).

Тренером года признан наставник национальной сборной Фернанду Сантуш (73%). Вторым стал Руй Витория (20%), тренер «Бенфики», третий – Витор Оливейра («Портимоненси» - 7%).

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