Роналду признан футболистом года в Португалии
Португальская
федерация футбола назвала имена обладателей ежегодных футбольных наград по
итогам 2016 года.
Победители в каждой
из номинаций определялись путем голосования на официальном сайте федерации
футбола Португалии.
В номинации «Открытие
года» победу с 46-ю процентами одержал полузащитник «Баварии» Ренату Саншеш.
Второй - Желсон Мартинш («Спортинг» - 34%), третий – Андре Силва («Порту» -
20%)
Лучшим португальским
игроком года назван нападающий «Реала» Криштиану Роналду (65%), в голосовании
форвард опередил голкипера «Спортинга» Руйя Патрисиу (26%) и одноклубника,
защитника Пепе (9%).
Тренером года признан наставник национальной сборной Фернанду Сантуш (73%). Вторым стал Руй Витория (20%), тренер «Бенфики», третий – Витор Оливейра («Портимоненси» - 7%).