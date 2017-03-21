Матч «Краснодар» – «Уфа» посетила делегация из Ирландии
На матче 20-го тура чемпионата
России между футбольными клубами «Краснодар» и «Уфа» в числе зрителей присутствовали
гости из Ирландии, сообщает официальный сайт «быков».
Делегация из 15-ти человек посетила Краснодар в рамках проекта по обмену между российским стороной и Национальным советом Ирландии по вопросам молодежи и спорта. Посещение матча «Краснодар» - «Уфа» было одним из ключевых пунктов культурной программы гостей города.
Мужчины пришли на стадион в национальной одежде, отличительной деталью которой являлись килты – традиционные юбки, которые носят представители сильного пола в Шотландии и Ирландии. Причем, пришли не с пустыми руками, а с призами лучшему игроку матча – официальным мячом сборной Ирландии по футболу и салатницей ручной работы, изготовленной ирландскими мастерами.
Гости из Европы сами определили
лучшего, причем были единодушны в своем выборе – им стал полузащитник хозяев
поля Маурисио Перейра, который по окончании матча в подтрибунном помещении
получил призы из рук представителей ирландской делегации и сфотографировался с
ними на память.
«Мы получили сегодня незабываемые впечатления. Слышали об этом стадионе и очень хотели на нем побывать, увидеть все собственными глазами. Увиденное превзошло наши ожидания – это грандиозное сооружение, одна из лучших футбольных арен в Европе. Понравился и сам футбол, даже несмотря на то, что встреча завершилась без забитых мячей. А полузащитник «Краснодара» под 33-м номером (Маурисио Перейра – прим. ред.) стал настоящей звездой матча – он был на поле самым миниатюрным, но своей энергетикой заводил всю команду хозяев и вел ее вперед на протяжении всего игрового времени», – поведал Дэмьен Соул, один из ирландских гостей.
Матч
Состав
Краснодар: Синицын, Шишкин (Газинский, 58), Мартынович, Калешин, Гранквист, Петров, Каборе, Перейра, Классон (Лаборде, 79), Вандерсон, Жигулёв (Мамаев, 46)
Уфа: Беленов, Живоглядов, Аликин, Пуцко, Карп (Ванек, 61), Сухов, Пауревич, Засеев, Стоцкий (Кротов, 80), Сысуев (Йокич, 67), Фатай
Предупреждения:
нет - Пуцко, 36; Стоцкий, 42; Аликин, 80
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
19 марта 16:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция