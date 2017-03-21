Рикардо Лаборде: Для меня честь носить футболку «Краснодара» и сражаться за эту семью

Колумбийский вингер «Краснодара» Рикардо Лаборде провел 100-й официальный матч в составе черно-зеленых, о чем и рассказал в интервью клубной пресс-службе.

- Для меня большая честь носить футболку «Краснодара» и сражаться за эту большую семью, которую я люблю практически так же, как и свою настоящую семью. Надеюсь, что смогу сыграть еще много игр в составе команды и подарить болельщикам немалое количество положительных эмоций.

- Какие из этой сотни матчей для тебя наиболее памятны, как в плане командного успеха, так и в плане твоей личной удачной игры?

- Я думаю, что лучший матч, в котором здорово сыграла вся команда и я в том числе – это игра сезона-2014/2015 против испанского клуба «Реал Сосьедад». Это был действительно очень важный момент в истории клуба, мы впервые завоевали право сыграть на групповом этапе Лиги Европы.

- А есть ли такие игры, которые бы тебе хотелось забыть, вычеркнуть из памяти?

- Да, были, конечно, и негативные моменты – матчи, вспоминать которые не слишком приятно. Например, финал Кубка России против «Ростова», который мы проиграли по пенальти, недавний кубковый поединок с «Уралом», а также поражение от ЦСКА со счетом 1:5.