Заур Садаев: Конкуренты тоже теряют очки, так что вся борьба еще впереди
Форвард
«Терека» Заур Садаев в интервью клубной пресс-службе поделился
впечатлениями о прошедшей игре с ЦСКА, а также рассказал о планах на выходные.
- После игры команда
получила три выходных дня, как проводишь свободное время?
- Сегодняшний день посвятил отдыху. В последующие два дня буду ходить в тренажерный зал, побегаю немного. Особых планов на выходные нет, поэтому будет полезно использовать это время с пользой.
- ЦСКА, хоть и
топ-клуб, проигрывать дома было, наверное, неприятно?
- Проигрывать неприятно в любом матче, не имеет значения, против кого играешь. Особенно на домашней арене, перед своими болельщиками. К сожалению, пропустив, свой гол забить не смогли. Предпосылки были, но нам не хватало точности.
- В трех весенних
матчах не забили ни одного гола, это давит морально?
- Да, тяжело выиграть, если ты не забиваешь. Это неприятно, но такое в футболе бывает. Забиваешь один, другой, и все поворачивается в другую сторону. Уверен, так случится и с нами, забьем - и все наладится. Конкуренты тоже теряют очки, так что вся борьба еще впереди.
Матч
Голы
Ионов 28 (0:1).
Состав
Терек: Городов, Семёнов, Дьомбер, Анхель, Уциев, Мохаммади, Оздоев (Мбенг, 70), Кузяев, Бериша (Родолфо, 69), Лебеденко, Балай (Садаев, 71)
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Березуцкий А., Васин, Фернандес, Вернблум, Головин, Ионов (Оланаре, 66), Дзагоев, Тошич (Щенников, 74), Витиньо (Чалов, 82)
Предупреждения:
Кузяев, 88 - Березуцкий В., 90
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
19 марта 16:30, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция