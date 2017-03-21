Заур Садаев: Конкуренты тоже теряют очки, так что вся борьба еще впереди

Форвард «Терека» Заур Садаев в интервью клубной пресс-службе поделился впечатлениями о прошедшей игре с ЦСКА, а также рассказал о планах на выходные.

- После игры команда получила три выходных дня, как проводишь свободное время?

- Сегодняшний день посвятил отдыху. В последующие два дня буду ходить в тренажерный зал, побегаю немного. Особых планов на выходные нет, поэтому будет полезно использовать это время с пользой.

- ЦСКА, хоть и топ-клуб, проигрывать дома было, наверное, неприятно?

- Проигрывать неприятно в любом матче, не имеет значения, против кого играешь. Особенно на домашней арене, перед своими болельщиками. К сожалению, пропустив, свой гол забить не смогли. Предпосылки были, но нам не хватало точности.

- В трех весенних матчах не забили ни одного гола, это давит морально?

- Да, тяжело выиграть, если ты не забиваешь. Это неприятно, но такое в футболе бывает. Забиваешь один, другой, и все поворачивается в другую сторону. Уверен, так случится и с нами, забьем - и все наладится. Конкуренты тоже теряют очки, так что вся борьба еще впереди.