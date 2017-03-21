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«Рубин» начал подготовку к матчу с «Зенитом

Источник:  ФК «Рубин»Комментарии
Футболисты основного состава «Рубина» начали подготовку к матчу 21-го тура чемпионата России против «Зенита».

После матча с «Уралом» команде был предоставлен один выходной, в понедельник игроки вышли на полуторачасовое занятие. Пропустивший последнюю встречу Гёкдениз Карадениз занимался в тренажерном зале по индивидуальной программе, восстанавливающийся после травмы Рубен Рочина работал также по индивидуальной программе, но на поле. 

В тренировке не принимали участие Максим Канунников, Рифат Жемалетдинов и Ильзат Ахметов, которые были вызваны в сборные.

Напомним, матч «Рубин» - «Зенит» состоится 1 апреля. 

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