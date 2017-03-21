«Локомотив» исполнил мечту десятилетнего болельщика (видео)

Футбольный клуб «Локомотив» исполнил заветное желание десятилетнего болельщика Ярослава Еризану, который стал победителем конкурса «Мечте навстречу».

В своем сочинении на конкурс «Мечте навстречу» юный сибиряк просил не за себя. «Моя самая большая мечта, чтобы до Нового года мое письмо дошло до Деда Мороза и он пожалел детей и подарил им велосипед. Мне в этом году можно ничего не дарить, пусть будут счастливы трехлетний Егор и пятилетняя Лиза!» – трогательное письмо Ярика покорило организаторов конкурса, которые подарили малышам велосипеды. А Ярику они и «Локомотив» презентовали полный комплект клубной формы и поездку на матч.

Во встрече со «Спартаком» (1:1) юный болельщик вывел на поле голкипера железнодорожников Маринато Гилерме.

«Гилерме очень дружелюбный. Когда нас привезли на тренировочную базу, он провел для меня экскурсию, рассказал о жизни футболистов. А потом подарил перчатки и ещё расписался для моего друга из Инголя», – поделился впечатлениями мальчик.