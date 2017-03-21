«Юта» потерпела третье поражение кряду, уступив «Индиане»

В матче регулярного чемпионата НБА «Индиана» на домашней площадке обыграла «Юту» со счетом 107:100 (28:23, 23:23, 29:24, 27:30).

Самым результативным в матче стал форвард гостей Гордон Хэйворд, в его активе 38 очков.

«Юта» потерпела третье поражение кряду и занимает четвертое место в Западной конференции, а «Индиана» расположилась на шестой строчке на «Востоке».

В следующем матче «Джаз» 23 марта примет «Нью-Йорк Никс», а «Пэйсерс» в этот же день сыграет с «Бостоном».

НБА

Регулярный чемпионат