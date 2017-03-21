«Юта» потерпела третье поражение кряду, уступив «Индиане»
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В матче регулярного чемпионата
НБА «Индиана» на домашней площадке обыграла «Юту» со счетом 107:100 (28:23,
23:23, 29:24, 27:30).
Самым результативным
в матче стал форвард гостей Гордон Хэйворд, в его активе 38 очков.
«Юта» потерпела
третье поражение кряду и занимает четвертое место в Западной конференции, а «Индиана»
расположилась на шестой строчке на «Востоке».
В следующем матче «Джаз»
23 марта примет «Нью-Йорк Никс», а «Пэйсерс» в этот же день сыграет с «Бостоном».
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Место и дата
21 марта 02:00, Банкерс Лайф Филдхауз, Онлайн-трансляция
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