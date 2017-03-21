Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Спутник- : -Динамо Балашиха
Хоккей  СКА-Нева- : -Рубин
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Детройт» дома уступил «Баффало»

Комментарии

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Детройт» на домашнем льду уступил «Баффало» со счетом 1:2.

В составе победителей голами отметились Джейк Айкель и Мэтт Сулсон, а у хозяев льда единственную шайбу забросил Томаш Татар.

«Детройт» с 67-ю очками занимает 15-е место в Восточной конференции, а «Баффало» в ней же расположился строчкой выше, имея в активе 72 балла.

НХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Детройт - Баффало

Место и дата

21 марта 02:30, Джо Луис Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Торонто» обыграл «Бостон», в активе Зайцева результативная передачаВ матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто» на домашнем льду обыграл «Бостон» со счетом 4:2.НХЛ. «Детройт» принимает «Баффало», «Торонто» – «Бостон» и другие матчи. Онлайн«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Национальной хоккейной лиге.Артемий Панарин: Меня не останавливают копы, я просто угоняю от нихРоссийский форвард «Чикаго» Артемий Панарин рассказал об атмосфере в команде.Маршанд, Кросби и Эллиотт признаны лучшими игроками недели в НХЛНХЛ назвала лучших игроков минувшей недели.Джон Торторелла: Нужно сделать так, чтобы у игроков «Коламбуса» не закружилась головаГлавный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла прокомментировал выход команды в плей-офф и заявил, что завоевание Президентского кубка не является для него главной целью в оставшихся матчах регулярного чемпионата.Клод Жюльен: В матче с «Оттавой» на льду был тот самый Емелин, которого мы все знаемГлавный тренер «Монреаля» Клод Жюльен после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (4:1) отметил игру защитника Алексея Емелина.Евгений Малкин: В матче с «Филадельфией» постоянно болело плечо, я не мог бросатьФорвард «Питтсбурга» Евгений Малкин рассказал о своей травме, из-за которой пропустил два матча команды.Марков вышел на шестое место по голевым передачам в истории «Монреаля»Защитник «Монреаля» Андрей Марков сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (4:1).«Калгари» подписал голкипера молодежной сборной СШАГолкипер «Лондон Найтс» Тайлер Парсонс подписал контракт новичка с «Калгари». Стандартное соглашение рассчитано на три года.«Коламбус» и «Чикаго» вышли в плей-оффПо итогам воскресных матчей регулярного чемпионата НХЛ еще две команды обеспечили себе выход в плей-офф.Кросби признан первой звездой дня в НХЛНападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби признан первой звездой дня в НХЛ, сообщает официальный сайт лиги.Победа Весниной в Индиан-Уэллсе, дубль Месси и три очка Проворова в НХЛ. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра понедельника.Видео дня: Григоренко оформил дубль, в ответ хоккеисты «Чикаго» забросили три шайбы за 34 секундыРоссийский форвард «Колорадо» Михаил Григоренко в матче против «Чикаго» забросил две шайбы за семь минут.НХЛ. «Чикаго» обыграл «Колорадо», «Лос-Анджелес» уступил «Калагри» и другие матчиВсе матчи регулярного чемпионата НХЛ на сайте «Советского спорта».«Монреаль» обыграл «Оттаву», в активе Маркова и Радулова по одному очкуВ матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль» на домашнем льду обыграл «Оттаву» со счетом 4:1.Три очка Проворова принесли победу «Филадельфии» в матче с «Каролиной»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия» на домашнем льду в овертайме обыграла «Каролину» со счетом 4:3.Два очка Панарина помогли «Чикаго» одержать волевую победу над «Колорадо»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго» на домашнем льду обыграл «Колорадо» со счетом 6:3.«Миннесота» во встрече с «Виннипегом» отыгралась с 0:4 и проиграла матчВ матче регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег» на домашнем льду обыграл «Миннесоту» со счетом 5:4.«Коламбус» обыграл «Нью-Джерси», Бобровский отразил 35 бросковМатч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Джерси» и «Коламбусом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Коламбуса».«Питтсбург» обыграл «Флориду», Кросби сделал хет-трикМатч регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбургом» и «Флоридой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:0 в пользу «Питтсбурга».
Хоккей
Артемий Панарин: Меня не останавливают копы, я просто угоняю от них
Футбол
«Сити» попытается воспользоваться паузой в переговорах между Месси и «Барселоной»
Футбол
Гризманн не исключил своего перехода в «Реал» или «Барселону»
Теннис
Южный вышел во второй круг квалификации на турнире в Майами
все новости
Баффало
Баффалокалендарьстатистика
Детройт
Детройткалендарьстатистика
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости