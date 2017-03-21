«Детройт» дома уступил «Баффало»
В матче регулярного
чемпионата НХЛ «Детройт» на домашнем льду уступил «Баффало» со счетом 1:2.
В составе победителей
голами отметились Джейк Айкель и Мэтт Сулсон, а у хозяев льда единственную
шайбу забросил Томаш Татар.
«Детройт» с 67-ю очками занимает 15-е место в Восточной конференции, а «Баффало» в ней же расположился строчкой выше, имея в активе 72 балла.
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Место и дата
21 марта 02:30, Джо Луис Арена, Онлайн-трансляция
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