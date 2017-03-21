«Торонто» обыграл «Бостон», в активе Зайцева результативная передача

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто» на домашнем льду обыграл «Бостон» со счетом 4:2.

В составе победителей голами отметились Морган райлли, Тайлер Боак, Вильям Нюландер и Назем Кадри, а у гостей шайбы забросили Дэвид Бэйкс и Доминик Мур.

Российский защитник хозяев льда Никита Зайцев отыграл почти 25 минут и отдал одну результативную передачу.

«Торонто» с 81-м очком занимает восьмое место в Восточной конференции, а «Бостон» в ней же расположился строчкой выше, имея в активе на балл больше.

В следующем матче «Мэймл Лифс» 23 марта на выезде сыграет с «Коламбусом», а «Брюинз» днем ранее примет «Оттаву».

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