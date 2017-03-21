«Торонто» обыграл «Бостон», в активе Зайцева результативная передача
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто» на домашнем
льду обыграл «Бостон» со счетом 4:2.
В составе победителей голами отметились Морган райлли,
Тайлер Боак, Вильям Нюландер и Назем Кадри, а у гостей шайбы забросили Дэвид
Бэйкс и Доминик Мур.
Российский защитник хозяев льда Никита Зайцев отыграл почти
25 минут и отдал одну результативную передачу.
«Торонто» с 81-м очком занимает восьмое место в Восточной
конференции, а «Бостон» в ней же расположился строчкой выше, имея в активе на
балл больше.
В следующем матче «Мэймл Лифс» 23 марта на выезде сыграет с «Коламбусом»,
а «Брюинз» днем ранее примет «Оттаву».
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Место и дата
21 марта 02:30, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция
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