25 очков Томаса помогли «Бостону» победить «Вашингтон
В матче регулярного чемпионата НБА «Бостон» на домашней
плоащдке обыграл «Вашингтон» со счетом 110:102 (30:28, 28:19, 34:28, 18:27).
Самым результативным стал форвард хозяев Айзея Томас, в его
активе 25 очков
«Бостон» занимает второе место в Восточной конференции, а «Вашингтон»
в ней же расположился строчкой ниже.
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21 марта 02:30, Ти Ди Гарден, Онлайн-трансляция
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