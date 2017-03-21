Дубль Эллиса принес победу «Нэшвиллу» в матче с «Аризоной»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл» на домашнем
льду обыграл «Аризону» со счетом 3:1.
В составе победителей дубль оформил Райан Эллис и один раз
отличился Виктор Арвидссон, а у гостей единственную шайбу забросил Оливер Экман-Ларссон.
«Нэшвилл» с 83 очками занимает седьмое место в Западной
конференции, а «Аризона» в ней же расположилась на 13-й строчке, имея в активе
61 балл.
В следующем матче «койоты»22 марта на выезде сыграют с «Тампой»,
а «Предаторз» примет 24 марта «Калгари».
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Место и дата
21 марта 03:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция
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