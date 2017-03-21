Дубль Эллиса принес победу «Нэшвиллу» в матче с «Аризоной»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл» на домашнем льду обыграл «Аризону» со счетом 3:1.

В составе победителей дубль оформил Райан Эллис и один раз отличился Виктор Арвидссон, а у гостей единственную шайбу забросил Оливер Экман-Ларссон.

«Нэшвилл» с 83 очками занимает седьмое место в Западной конференции, а «Аризона» в ней же расположилась на 13-й строчке, имея в активе 61 балл.

В следующем матче «койоты»22 марта на выезде сыграют с «Тампой», а «Предаторз» примет 24 марта «Калгари».

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