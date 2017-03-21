«Голден Стэйт» на выезде обыграл «Оклахому», благодаря 34-м очкам Томпсона

НБА. «Оклахома» уступила «Голден Стэйт», «Клипперс» принимает «Нью-Йорк» и другие матчи. Онлайн «Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Национальной баскетбольной ассоциации.

В матче регулярного чемпионата НБА «Бостон» на домашней плоащдке обыграл «Вашингтон» со счетом 110:102 (30:28, 28:19, 34:28, 18:27).

25 очков Томаса помогли «Бостону» победить «Вашингтон В матче регулярного чемпионата НБА «Бостон» на домашней плоащдке обыграл «Вашингтон» со счетом 110:102 (30:28, 28:19, 34:28, 18:27).

В матче регулярного чемпионата НБА «Индиана» на домашней площадке обыграла «Юту» со счетом 107:100 (28:23, 23:23, 29:24, 27:30).

«Юта» потерпела третье поражение кряду, уступив «Индиане» В матче регулярного чемпионата НБА «Индиана» на домашней площадке обыграла «Юту» со счетом 107:100 (28:23, 23:23, 29:24, 27:30).

Центровой «Майами» Хассан Уайтсайд и разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард признаны лучшими игроками минувшей недели в Восточной и Западной конференциях соответственно, сообщает официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации.

Лиллард и Уайтсайд признаны лучшими игроками недели в НБА Центровой «Майами» Хассан Уайтсайд и разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард признаны лучшими игроками минувшей недели в Восточной и Западной конференциях соответственно, сообщает официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации.

В матче регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» на домашней площадке уступил «Кливледу» со счетом 120:125 (28:31, 31:24, 33:27, 28:43).

«Лейкерс» потерпел 50-е поражение в сезоне, уступив дома «Кливленду» В матче регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» на домашней площадке уступил «Кливледу» со счетом 120:125 (28:31, 31:24, 33:27, 28:43).

НБА. «Торонто» обыграл «Индиану», «Лейкерс» уступил «Кливленду» и другие матчи Все матчи регулярного чемпионата НБА на сайте «Советского спорта».

НБА. «Чикаго» обыграл «Юту», «Кливленд» уступил «Клипперс» и другие матчи «Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Национальной баскетбольной ассоциации.

НБА. «Оклахома» выиграла у «Сакраменто», «Голден Стэйт» одержал победу над «Милуоки» и другие матчи

НБА. «Оклахома» выиграла у «Сакраменто», «Голден Стэйт» одержал победу над «Милуоки» и другие матчи Все матчи регулярного чемпионата НБА на сайте «Советского спорта».

Андрей Кириленко: Для Мозгова сборная России станет глотком свежего воздуха Президент РФБ Андрей Кириленко оценил ситуацию, в которой оказался центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Тимофей Мозгов.

НБА. «Филадельфия» разгромила «Даллас», «Лейкерс» уступил «Милуоки» и другие матчи «Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Национальной баскетбольной ассоциации.

Двукратный вице-чемпион мира Виталий Носов высказался об игре центрового «Лейкерс» Тимофея Мозгова в нынешнем сезоне.

Виталий Носов: Мозгов получает мало игрового времени в НБА, что сказывается в сборной России

Виталий Носов: Мозгов получает мало игрового времени в НБА, что сказывается в сборной России Двукратный вице-чемпион мира Виталий Носов высказался об игре центрового «Лейкерс» Тимофея Мозгова в нынешнем сезоне.

Центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов сыграет за сборную России на Евробаскете-2017. Об этом сообщил агент 30-летнего игрока Максим Шарифьянов.

Мозгов сыграет за сборную России на Евробаскете-2017 Центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов сыграет за сборную России на Евробаскете-2017. Об этом сообщил агент 30-летнего игрока Максим Шарифьянов.

НБА. «Кливленд» обыграл «Юту», «Голден Стэйт» одолел «Орландо» и другие матчи Все матчи регулярного чемпионата НБА на сайте «Советского спорта».