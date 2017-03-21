«Голден Стэйт» на выезде обыграл «Оклахому», благодаря 34-м очкам Томпсона
В матче регулярного чемпионата НБА «Оклахома» на домашней
площадке уступила «Голден Стэйт» со счетом 95:111. (22:25, 17:34, 27:33,
29:19).
Самым результативным стал защитник гостевой команды Клэй
Томпсон, в его активе 34 очка.
«Уорриорз» лидирует в Западной конференции, а «Тандер» в ней
же расположился на седьмой строчке.
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Место и дата
21 марта 03:00, Оклахома Сити Арена, Онлайн-трансляция
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