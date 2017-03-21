«Даллас» с минимальным счетом обыграл «Сан-Хосе»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас» на домашнем льду
обыграл «Сан-Хосе» со счетом 1:0.
Единственную шайбу в составе победителей забросил Кертис
Маккензи.
«Сан-Хосе» потерпел третье поражение кряду и с 91-м очком
занимает третье место в Западной конференции, а «Даллас» расположился на 11-й
строчке, имея в активе 68 баллов.
В следующем матче «Старз» 24 марта на выезде сыграет с «Чикаго»,
а «Шаркс» двумя днями ранее встретится с «Миннесотой».
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Место и дата
21 марта 03:30, Америкэн Эйрлайнз Центр, Онлайн-трансляция
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