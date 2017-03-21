«Даллас» с минимальным счетом обыграл «Сан-Хосе»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас» на домашнем льду обыграл «Сан-Хосе» со счетом 1:0.

Единственную шайбу в составе победителей забросил Кертис Маккензи.

«Сан-Хосе» потерпел третье поражение кряду и с 91-м очком занимает третье место в Западной конференции, а «Даллас» расположился на 11-й строчке, имея в активе 68 баллов.

В следующем матче «Старз» 24 марта на выезде сыграет с «Чикаго», а «Шаркс» двумя днями ранее встретится с «Миннесотой».

НХЛ

Регулярный чемпионат