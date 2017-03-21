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«Даллас» с минимальным счетом обыграл «Сан-Хосе»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас» на домашнем льду обыграл «Сан-Хосе» со счетом 1:0.

Единственную шайбу в составе победителей забросил Кертис Маккензи.

«Сан-Хосе» потерпел третье поражение кряду и с 91-м очком занимает третье место в Западной конференции, а «Даллас» расположился на 11-й строчке, имея в активе 68 баллов.

В следующем матче «Старз» 24 марта на выезде сыграет с «Чикаго», а «Шаркс» двумя днями ранее встретится с «Миннесотой».

НХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Даллас - Сан-Хосе

Место и дата

21 марта 03:30, Америкэн Эйрлайнз Центр, Онлайн-трансляция

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