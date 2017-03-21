Денис Глушаков: «Спартак» должен был побеждать «Локомотив»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал ничью с «Локомотивом» (1:1) в матче 20-го тура чемпионата России.

«Игра с «Локомотивом» сложилась очень тяжело, это было видно по эмоциям ребят. Потеряли очки, наверное, результат закономерен. Но надо было побеждать и брать три очка.

Очень приятно, что столько спартаковцев вызвали в сборную на предстоящие контрольные матчи. У каждого есть шанс попасть в национальную команду, не важно, в каком клубе играешь. Дверь в сборную открыта всем», - приводит слова Глушакова «Спорт FM».

Напомним, сам хавбек игру пропустил из-за травмы.