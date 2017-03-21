Денис Глушаков: «Спартак» должен был побеждать «Локомотив»
Полузащитник «Спартака»
Денис Глушаков прокомментировал ничью с «Локомотивом» (1:1) в матче 20-го тура
чемпионата России.
«Игра с «Локомотивом»
сложилась очень тяжело, это было видно по эмоциям ребят. Потеряли очки,
наверное, результат закономерен. Но надо было побеждать и брать три очка.
Очень приятно, что столько спартаковцев вызвали в сборную на предстоящие контрольные матчи. У каждого есть шанс попасть в национальную команду, не важно, в каком клубе играешь. Дверь в сборную открыта всем», - приводит слова Глушакова «Спорт FM».
Напомним, сам хавбек игру пропустил из-за травмы.
Матч
Локомотив - Спартак - 1:1 (1:0)
Голы
Ари 41 (1:0). Промес 52 (1:1).
Состав
Локомотив: Гилерме, Чорлука (Пейчинович, 46), Денисов В., Кверквелия, Михалик, Игнатьев, Миранчук А., Фернандеш (Майкон, 76), Тарасов (Баринов, 62), Денисов И., Ари
Спартак: Ребров, Комбаров, Таски, Кутепов, Ещенко, Промес, Зобнин, Фернандо, Самедов, Ананидзе (Попов, 70), Зе Луиш
Предупреждения:
Игнатьев, 34; Фернандеш, 72; Ари, 84 - Фернандо, 29; Ещенко, 80
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
18 марта 16:30, Локомотив, Текстовая трансляция