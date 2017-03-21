Поединок Федора Емельяненко с Митрионом состоится 24 июня в США
Российский боец смешанного
стиля Федор Емельяненко в рамках турнира Bellator 180 проведет
поединок с американцем Мэттом Митрионом, сообщает ММА Fighting.
Поединок состоится 24 июня и пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.
Бой Емельяненко – Митрион должен был состояться 18 февраля, но был отменен за несколько часов до начала в связи с тем, что у американца были обнаружены камни в почках.
На данный момент Митрион провел два боя в Bellator и оба выиграл досрочно, а «Последний Император», после возобновления карьеры, провел два боя, победив Джайдипа Сингха под эгидой Rizin и Фабио Мальдонадо на турнире Fight Nights.
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