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Поединок Федора Емельяненко с Митрионом состоится 24 июня в США

Источник:  MMA FightingКомментарии

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко в рамках турнира Bellator 180 проведет поединок с американцем Мэттом Митрионом, сообщает ММА Fighting.

Поединок состоится 24 июня и пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

Бой Емельяненко – Митрион должен был состояться 18 февраля, но был отменен за несколько часов до начала в связи с тем, что у американца были обнаружены камни в почках.

На данный момент Митрион провел два боя в Bellator и оба выиграл досрочно, а «Последний Император», после возобновления карьеры, провел два боя, победив Джайдипа Сингха под эгидой Rizin и Фабио Мальдонадо на турнире Fight Nights. 

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