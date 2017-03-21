«Эдмонтон» забросил две безответные шайбы в ворота «Лос-Анджелеса»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон» на домашнем льду обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 2:0.

В составе победителей шайбы забросил Патрик Марун и Милан Лучич.

«Эдмонтон» с 87-ю очками занимает четвертое место в Западной конференции, а «Лос-Анджелес» в ней же расположился на девятой строчке, имея в активе 75 баллов.

В следующем матче «Ойлерз» 23 марта на выезде сыграет с «Анахаймом», а «Кингз» на следующий день примет «Виннипег».

НХЛ

Регулярный чемпионат