«Эдмонтон» забросил две безответные шайбы в ворота «Лос-Анджелеса»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон» на домашнем
льду обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 2:0.
В составе победителей шайбы забросил Патрик Марун и Милан
Лучич.
«Эдмонтон» с 87-ю очками занимает четвертое место в Западной
конференции, а «Лос-Анджелес» в ней же расположился на девятой строчке, имея в
активе 75 баллов.
В следующем матче «Ойлерз» 23 марта на выезде сыграет с «Анахаймом»,
а «Кингз» на следующий день примет «Виннипег».
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Место и дата
21 марта 04:00, Роджерс Плэйс, Онлайн-трансляция
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