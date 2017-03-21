Подробности боя Емельяненко – Митрион, Роналду – игрок года в Португалии, а «Сити» нацелился на Месси. Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра вторника.



1. Стали известны подробности перенесенного поединка между Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом.

2. Московский «Локомотив» исполнил мечту десятилетнего болельщика.

3. Столичный «Спартак» – самая посещаемая команда после 20 туров чемпионата России.

4. Федерация футбола Португалии признала Криштиану Роналду футболистом года, а Фернанду Сантуша - тренером года.

5. Матч «Краснодар» – «Уфа» посетила делегация из Ирландии, которая вручила специальный приз лучшему игроку встречи.

6. «Манчестер Сити» надеется приобрести нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, который до сих пор не продлил контракт с каталонским клубом.

7. А форвард «Атлетико» Антуан Гризманн не исключил возможности своего перехода в «Барселону» или «Реал».

8. Авторитетный журнал Forbes составил рейтинг самых богатых владельцев спортивных клубов мира, в десятку вошли сразу два российских бизнесмена.

9. В ночь с понедельника на вторник в НХЛ состоялось пять матчей, а в НБА на две игры больше.

10. «Торонто» обыграл «Бостон», российский защитник «Мэйп Лифс» Никита Зайцев заработал одно очко.

Видео дня: Автокерлинг – новый увлекательный вид спорта

Цитата дня: «Меня не останавливают копы, я просто угоняю от них», - Артемий Панарин об атмосфере в «Чикаго».

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