Швайнштайгер перешел в «Чикаго»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер продолжит карьеру в клубе MLS «Чикаго Файр».

Контракт 32-летнего немца с американским клубом рассчитан на один год с возможностью продления еще на один сезон. Зарплата Швайнштайгера в «Чикаго» составит 4,5 миллиона долларов. Ожидается, что новичок присоединится к команде на следующей неделе.

В нынешнем сезоне Швайншайгер не провел ни одного матча за «Манчестер Юнайтед» в премьер-лиге, но выходил на поле в двух играх Кубка Англии и сыграл по одному матчу в Кубке лиги и Лиге Европы. За 134 минуты, проведенные на поле, полузащитник забил один гол.

Добавим, что «Чикаго» тренирует бывший полузащитник «Атлетико» и «Рубина» Велько Паунович.

В прошлом сезоне команда стала худшей в MLS.