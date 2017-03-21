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Артемий Панарин: Иногда просто везет, что набираю очки, хотя всю игру еле ползаю по льду

Источник:  NHLКомментарии

Форвард «Чикаго» Артемий Панарин оценил свою игру в нынешнем сезоне.

«В любом случае я не очень ровно иду по этому сезону. На очки можно смотреть, но это не всегда отражает саму игру. Иногда просто везет, что набираю очки, хотя всю игру еле ползаю по льду. Я недостаточно играю с шайбой, не обыгрываю так часто, как хотелось бы. Надо не номер отбывать, а принимать непосредственное участие в игровых моментах.

В начале сезона тренер предупреждал меня о факторе второго сезона, поэтому я должен был быть готов к этому. Даже если тебя в каждой игре держат, надо действовать через не могу. Многих игроков помимо меня держат еще больше, но они же как-то справляются с этим.

Отсутствие Анисимова? Безусловно, когда играешь весь сезон в одном сочетании, то это облегчает задачу. Но я хочу отметить, что в «Чикаго» все игроки очень хорошего уровня, поэтому особых проблем нет с новыми звеньями», – сказал Панарин в интервью официальному сайту НХЛ.

В нынешнем сезоне 25-летний российский нападающий набрал 66 (24+42) очков в 72 матчах.

Отметим, что в дебютном сезоне в лиге у Панарина было 77 (30+47) очков в 80 матчах. В итоге, он стал обладателем «Колдер Трофи» как лучший новичок года.

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