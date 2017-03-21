Российские керлингистки победили Германию на чемпионате мира
Женская сборная России обыграла команду Германии в матче чемпионата мира, который проходит в Пекине.
В составе российской сборной выступали Анна Сидорова (скип), Маргарита Фомина, Александра Раева, Кира Езех и Алина Ковалева. Матч завершился со счетом 8:4 в пользу россиянок.После шести игр в активе россиянок три победы. Сегодня же сборная России проведет еще один матч с командой Италии.
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