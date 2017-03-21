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Ари: Очень люблю «Спартак», но обожаю забивать им голы

Источник:  «Известия»Комментарии

Нападающий «Краснодара» Ари, выступающий на правах аренды за «Локомотив», рассказал, что любит забивать голы своему бывшему клубу - «Спартаку».

- Всегда приятно забивать своему бывшему клубу. Я очень люблю «Спартак» и всех его болельщиков, но скажу честно: я обожаю забивать им голы! Жаль, что мы не смогли завоевать три очка, но игра сложилась так, как сложилась, - цитируют Ари «Известия».

Напомним, что в матче 20-го тура РФПЛ «Локомотив» - «Спартак» Ари забил гол красно-белым, матч завершился со счетом 1:1.  

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