Хозин пропустит остаток сезона из-за инфекции мягких тканей бедра

Защитник «Урала» Владимир Хозин не сыграет в текущем сезоне из-за инфекции, которая обнаружилась у игрока после операции на бедре, сообщил врач клуба из Екатеринбурга Андрей Чертков.

– К сожалению, в подобных случаях всегда есть риск развития инфекции, так произошло и в случае с Владимиром, и это затормозило процесс восстановления. Летом прошлого года была проведена повторная операция, в октябре Владимир восстановился и приступил к тренировкам в общей группе, а позже стал принимать участие в матчах молодежного состава; минувшей зимой защитник готовился с главной командой к продолжению сезона, провел сбор на Кипре, но в одном из матчей вновь почувствовал дискомфорт. В течение месяца обследовался в России, а также в одной из ведущих спортивных клиник Европы – «Вилла Стюарт» в Риме. Ее специалисты обнаружили у него инфекцию, поразившую мягкие ткани бедра. Владимиру было назначено длительное лечение, которое, по предварительным оценкам, займет два-три месяца. По его итогам можно будет делать прогнозы, касаемо сроков восстановления игрока, - сообщил врач клуба.

Хозин пополнил ряды «Урала» в январе 2014 года и с тех пор провел за команду 58 матчей во всех турнирах и забил 5 мячей.