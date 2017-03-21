Раймон Доменек: Первые два дня самые важные. На тренировках Мбаппе должен подтвердить свой класс

читайте также

Дидье Дешам: Мбаппе еще очень молод, но он уверен в своих силах и умеет справляться с давлением Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам оценил игру 18-летнего форварда «Монако» Килиана Мбаппе, который впервые получил вызов в стан национальной команды.

«Челси» и «Манчестер Юнайтед» поборются за полузащитника «Монако» Главный тренер «Челси» Антонио Конте доволен игрой полузащитника «Монако» Тьемуэ Бакайоко и намерен пригласить его в лондонский клуб.

Вильфредо Кабальеро: Гвардиола не зря похвалил нас, ему было приятно наблюдать за игрой с «Ливерпулем» Голкипер «Манчестер Сити» Вилли Кабальеро пообщался с представителями СМИ после окончания матча с «Ливерпулем» в 29-м туре АПЛ, который завершился вничью (1:1).

Жалле вызван в сборную Франции вместо травмированного Санья Защитник «Лиона» Кристоф Жалле вызван в сборную Франции. Об этом сообщает официальный твиттер сборной.

«Монако» обыграл «Кан» благодаря дублю Мбаппе и продолжает лидировать в чемпионате Франции Матч 30-го тура чемпионата Франции между «Каном» и «Монако» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Монако».

Капитан «Монако» Валер Жермен: Мы рады, что увидимся с Обамеянгом Капитан «Монако» Валер Жермен прокомментировал итоги жеребьевки ¼ финала Лиги чемпионов, по результатам которой его команде досталась в соперники «Боруссия» из Дортмунда.

Педро, Де Хеа и Мората вызваны в сборную Испании на матчи с Израилем и Францией Тренерский штаб сборной Испании во главе с Хуленом Лопетеги огласил список игроков, которые будут готовиться к ближайшими матчам на международном уровне.

Марсель Шмельцер: У «Монако» индивидуально сильные игроки, это компактная и очень решительная команда Марсель Шмельцер: У «Монако» индивидуально сильные игроки, это еще и компактная и очень решительная команда

Томас Тухель: Если мы хотим выбить «Монако» из Лиги чемпионов, нужно выдать свой лучший футбол дважды Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель прокомментировал результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов, по итогам которой немецкому клубу предстоит провести два матча с «Монако».

Президент «Боруссии» Д: Мы хотели избежать «Баварии», и, думаю, она хотела избежать нас Президент дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке – о результатах жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов, по итогам которой немецкому клубу предстоит провести два матча с «Монако».

Вадим Васильев: Хорошая жеребьевка для «Монако». Как и мы, «Боруссия» нацелена на атаку Вице-президент «Монако» Вадим Васильев прокомментировал итоги жеребьевки ¼ финала Лиги чемпионов, по итогам которой соперником монегасков стала дортмундская «Боруссия».

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы. «МЮ» достался «Андерлехт»! В пятницу в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов и Лиги Европы.

«Бавария» – «Реал», «Ювентус» – «Барселона» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов В пятницу в Ньоне прошла жеребьевка ¼ финала Лиги чемпионов.

«Реал» или все-таки «Лестер»? Фавориты и аутсайдеры еврокубков «Советский спорт» разбирается в ситуации в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы

Кто станет победителем Лиги чемпионов-2016/17? (Опрос) Только восемь команд претендуют на победу в Лиге чемпионов-2016/17. Кому улыбнется удача?

Мбаппе стал первым футболистом сборной Франции, рожденным после ЧМ-1998 Тренерский штаб сборной Франции во главе с Дидье Дешамом огласил список игроков, которые будут готовиться к ближайшим матчам на международном уровне.

Мбаппе, отказавший Зидану, и все-все-все. Откуда в «Монако» столько талантов? «Монако» сенсационно выбил «Сити» из Лиги чемпионов, но удивляет все же другое: откуда у них столько крутых молодых игроков.

Вадим Васильев: Мы намерены сохранить Мбаппе, у него ДНК «Монако» Вице-президент «Монако» Вадим Васильев после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:1) заявил о желании сохранить в составе полузащитника Килиана Мбаппе.

Пеп Гвардиола: Я пришел в «Манчестер Сити», чтобы выиграть Лигу чемпионов и буду пытаться это сделать снова Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола объяснил, что у него не получилось при подготовке к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Монако» (1:3) на стадионе «Луи II».