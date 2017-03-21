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Раймон Доменек: Первые два дня самые важные. На тренировках Мбаппе должен подтвердить свой класс

Дмитрий Туманов
Дмитрий Туманов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший тренер сборной Франции комментирует первый вызов в нее нападающего «Монако» Килиана Мбаппе.

- Мбаппе здорово повезло – в сборную вызвали  вместе с группой других игроков «Монако», - сказал газете L’Equipe бывший тренер сборной Франции Раймон Доменек. - Всего их пять, в том числе Бакайоко – крепыш. Поэтому никто Мбаппе не обидит, не будет доставать. Он не окажется в положении юнца, попавшего в крепкий коллектив, где всякий хочет устроить ему проверку. И где изначально отношение несколько предубежденное: «Ну-ну, посмотрим, что он из себя представляет…» Это выбивает из колеи, я знаю примеры. Когда Бафе Гомис вызвали в сборную в 2008-м, с ним примерно такое было. Это и понятно – пришел новичок, хочет занять чье-то уже тепленькое место. Если у парня не такая крепкая нервная система, если он поведется, дрогнет, то… В такой ситуации важны первые два дня. За это время на тренировках он должен показать, что из себя стоит. Да, все видели, как он играет, но на тренировке он должен подтвердить свой класс.

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