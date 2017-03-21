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Малкин пропустит третий матч «Питтсбурга» подряд из-за травмы

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало», сообщает официальный сайт лиги.

Россиянин получил травму верхней части тела 15 марта в матче против «Филадельфии» (0:4) и уже пропустил две игры. В матчах без 30-летнего российского форварда «Питтсбург» одержал две победы: над «Нью-Джерси» (6:4) и «Флоридой» (4:0).

До конца регулярного чемпионата команда проведет еще 11 матчей. Матч с «Баффало» пройдет в среду в 2:00 мск. 

Нападающий сборной России в текущем сезоне провел 62 матча в «регулярке» НХЛ, в которых набрал 72 (33+39) очка 

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