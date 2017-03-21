Виталий Мутко: Крайне сложно будет найти соперника для сборной России в сентябре

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко сообщил, что РФС будет сложно найти соперника для сборной России в сентябре.

- Сейчас сборной предстоит сыграть два серьезных матча, а потом два в июне перед Кубком конфедераций. А далее мы работаем. Крайне сложно будет в сентябре (подобрать соперника), потому что практически все континенты играют квалификацию, а в октябре и ноябре проблем для нас не создается, и мы уже ведем переговоры с серьезными сборными. Я говорил, что мы будем делать все, чтобы играть с топовыми сборными, что мы и делаем, - сказал Мутко в интервью «Р-Спорт».

Сборная России 24 марта в Краснодаре проведет товарищеский матч с командой Кот-д'Ивуара, а 28 марта в Сочи – с бельгийцами. 5 июня россияне сыграют в Будапеште с венграми, а 9 июня встретятся с чилийцами в Москве.