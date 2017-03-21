Александр Самедов: Хочется посмотреть, как будешь выглядеть на фоне Бельгии

Полузащитник сборной России Александр Самедов поделился ожиданиями в преддверии товарищеского матча с Бельгией.

- Есть понимание того, что все эти ребята играют в топовых чемпионатах. Футбол сейчас очень интенсивный, силовой, я бы даже так сказал. Тем более большинство из них играют в Англии, у них с точки зрения «физики» тяжелый чемпионат. Хочется посмотреть, как ты будешь выглядеть на их фоне, все-таки сборная у них топовая и собраны в ней очень сильные игроки, - цитирует Самедова ТАСС.

Сборная России 24 марта в Краснодаре проведет товарищеский матч с командой Кот-д'Ивуара, а 28 марта в Сочи – с бельгийцами.