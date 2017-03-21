Елена Веснина: По ходу турнира в Индиан-Уэллсе о трофее не думала

13-я ракетка мира Елена Веснина рассказала о том, когда поверила в свою победу на турнире WTA BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе.

«Такое чувство ко мне пришло только в самом конце решающего матча со Светланой Кузнецовой. Я почувствовала, что титул ближе, чем когда-либо. Даже после победы над Кербер меня ожидала тяжелая сетка.

Я настраивала себя на каждый матч, а о трофее не думала. От мыслей об общей победе не уйти никуда, но большой профессионал тем и отличается, что он не забивает этим голову, а движется постепенно – как говорится, step by step», – сказала Веснина в интервью RT на русском.

Напомним, в финале 30-летняя Веснина нанесла поражение своей соотечественнице Светлане Кузнецовой (6:7 (6:8), 7:5, 6:4). А по ходу турнира она выбила из борьбы вернувшуюся на первое место мирового рейтинга Анжелик Кербер и бывшую первую ракетку мира Винус Уильямс.