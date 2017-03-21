Сергей Хусаинов: Уверен, Вилков видел падение Зе Луиша, но не хватило характера свистнуть

Арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал судейство в матче 20-го тура РФПЛ «Локомотив» - «Спартак» (1:1).

- В целом, Михаил Вилков провел этот матч очень собранно, предельно объективно и нейтрально по отношению к обоим клубам. Чувствовалось, что арбитр стремился быть «за кадром» и появлялся « в кадре» ровно тогда, когда того требовала игровая ситуация. Не могу, однако, пройти мимо ситуации с падением Зе Луиша в штрафной площади железнодорожников. Уверен, рефери все прекрасно видел, но... не хватило характера! Нарушение правил игры - умышленный толчок руками в спину со стороны «путейца» был, и в любой другой точке поля судья легко и непринужденно дал бы свисток на фол, - цитирует Хусаинова «Футболревю.рф».

Напомним, игра между командами состоялась 18 марта в рамках 20-го тура РФПЛ и завершилась со счетом 1:1. Автором единственного гола для красно-белых стал именно Промес, а в составе «Локомотива» отличился экс-нападающий «Спартака» Ари, который выступает за красно-зеленых на правах аренды.