Анфиса Резцова: Шипулин может на равных соперничать с Фуркадом на Олимпиаде

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова считает, что россиянин Антон Шипулин в следующем сезоне может на равных соперничать с Мартеном Фуркадом.

- Вряд ли сам Антон рад второму место в общем зачете, ведь он чемпион по духу, вторых мест для него не существует. Думаю, если правильно построить его подготовку на следующий сезон, Шипулин будет на равных соперничать с Фуркадом на Олимпийских играх. А заявления Антона о завершении карьеры считаю обыкновенными эмоциями. Скажу больше, лично готова просить у него, чтобы он остался в сборной еще на четыре года! Его опыт необходим молодым ребятам, они будут тянуться за ним. К тому же Антону всего 29 лет. Проблема последнего выстрела? К сожалению, она никуда не делась, но я уверена, что ее можно решить к ОИ-2018. Антон и сам знает, что есть такая проблема, - цитирует Резцову RT.

Напомним, что россиянин Антон Шипулин занял второе место в общем зачете Кубка мира по биатлону-2016/17. Француз Мартен Фуркад по итогам сезона добился колоссального перевеса над всеми конкурентами. Он мог бы пропустить по меньшей мере 7 «лишних» гонок, и все равно стать обладателем Большого хрустального глобуса.