Гвоздик и Смит-младший определят обязательного претендента на титул Стивенсона

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум еще в июле прошлого года в разговоре с президентом WBC Маурисио Сулейманом получил гарантии организации отборочного поединка между Александром Гвоздиком и Джо Смитом-младшим.

Как сообщает World Boxing News, WBC подтвердила бой между Гвоздиком и Смитом-младшим. Победитель этого поединка станет вторым обязательным претендентом на бой с Адонисом Стивенсоном.

Переговоры по бою Гвоздик – Смит-младший стартуют не ранее середины апреля, поскольку восьмого числа следующего месяца украинца ждет третья защита титула чемпиона Северной Америки по версии NABF. В андеркарте боя Василий Ломаченко – Джейсон Соса харьковчанин отбоксирует с кубинцем Юниески Гонсалесом.

Джо Смит-младший стал одним из главных откровений прошлого года. В июне

Накануне первый обязательный претендент на бой за титул WBC в полутяжелом весе Элейдер Альварес за финансовую компенсацию согласился перенести свой титульный бой на более поздний срок. Это позволит Стивенсону провести добровольную защиту своего титула против американца Шона Монахэна.

Таким образом, победитель боя Александр Гвоздик – Джо Смит-младший получил титульный бой не ранее 2018 года.